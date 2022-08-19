ЗСУ на півдні завдали 4 удари по ворогу і зірвали плани повернути в стрій Каховський міст

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань.

У тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити і продовжувати використовувати Каховський міст.

Підтверджені втрати ворога становлять 73 загарбники, 3 танки, 4 пускові установки і 1 радіолокаційну станцію до ЗРК з-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Протягом доби українські підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою заволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами.

В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, в результаті якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнили двома полоненими окупантами.

У відповідь ворог намагався зробити спробу штурмових дій силами в механізоване відділення в напрямку Олександрівка-Станіслав. Удачі не мав. З втратами відійшов.

7 разів ворог атакував українські позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. Без втрат з боку українців.

Нагадаємо, в Херсонській облраді розповіли, що українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Раніше стало відомо, що українські військові вдарили по позиції російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Для цього ЗСУ використовували ракетні системи HIMARS.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські війська завдали мінімум 5-6 ударів по Лівому березі Херсонської області 13 серпня.

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