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ВСУ взяли под контроль несколько важных объектов в Херсонской области, - ОВА

Фото: Ситуация в Херсонской области (miskrada.kherson.ua)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от российских оккупантов Херсонскую область. Наши защитники взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные глав областных военных администрации по ситуации в регионах по состоянию на утро 25 июля.

В то же время украинские военнослужащие не позволили продвинуться захватчикам в селах:

  • Сухой пруд (Калиновская громада);
  • Андреевка (Калиновская громада);
  • Давидов Брод (Великоалександровская громада);
  • Белогорка (Великоалександровская громада);
  • Брускинське (Великоалександровская громада).

Стабильно тяжелая ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов. Сейчас там продолжаются боевые действия.

"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блок-постов, жители области все 5 месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", - добавили в Херсонской ОВА.

Напомним, россияне имеют в оккупированном Херсоне два основных пути снабжения и четыре слабых места, которые имеют ключевое значение.

К слову, 19 июля был обстрелян Антоновский мост. Сейчас захватчики пытаются отремонтировать его, чтобы нормализовать логистику.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонВойна России против Украины