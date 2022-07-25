ЗСУ взяли під контроль кілька важливих об'єктів у Херсонській області, - ОВА

Збройні сили України продовжують звільняти від російських окупантів Херсонську область. Наші захисники взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані голів обласних військових адміністрації щодо ситуації в регіонах станом на ранок 25 липня.
Водночас українські військовослужбовці не дозволили просунутися загарбникам у селах:
Стабільно важка ситуація в інших селах Бериславського та Каховського районів. Наразі там тривають бойові дії.
"Незважаючи на великий тиск, погрози та збільшення блок-постів, жителі області всі 5 місяців війни демонструють свою патріотичну позицію", - додали у Херсонській ОВА.
Нагадаємо, росіяни мають в окупованому Херсоні два основні шляхи постачання та чотири слабкі місця, які мають ключове значення.
До слова, 19 липня був обстріляний Антонівський міст. Нині загарбники намагаються відремонтувати його, щоб нормалізувати логістику.