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ЗСУ взяли під контроль кілька важливих об'єктів у Херсонській області, - ОВА

Фото: Ситуація у Херсонській области (miskrada.kherson.ua)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили України продовжують звільняти від російських окупантів Херсонську область. Наші захисники взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані голів обласних військових адміністрації щодо ситуації в регіонах станом на ранок 25 липня.

Водночас українські військовослужбовці не дозволили просунутися загарбникам у селах:

  • Сухий Ставок (Калинівська громада);
  • Андріївка (Калинівська громада);
  • Давидів Брід (Великоолександрівська громада);
  • Білогірка (Великоолександрівська громада);
  • Брускинське (Великоолександрівська громада).

Стабільно важка ситуація в інших селах Бериславського та Каховського районів. Наразі там тривають бойові дії.

"Незважаючи на великий тиск, погрози та збільшення блок-постів, жителі області всі 5 місяців війни демонструють свою патріотичну позицію", - додали у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, росіяни мають в окупованому Херсоні два основні шляхи постачання та чотири слабкі місця, які мають ключове значення.

До слова, 19 липня був обстріляний Антонівський міст. Нині загарбники намагаються відремонтувати його, щоб нормалізувати логістику.

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Збройні сили УкраїниХерсонВійна Росії проти України