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ВСУ взяли под контроль Белогоровку Луганской области, - Гайдай

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные очистили от российских солдат и взяли под свой контроль поселок Белогоровка (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, ранее Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск к россиянам.

"Но на сегодняшний день зачищена и полностью под контролем украинских Вооруженных сил", - подчеркнул Гайдай.

Белогоровка на карте (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что, согласно данным карты Deepstatemap, украинские военные 18 сентября продвинулись в сторону Лисичанска Луганской области.

Также мы писали, что, по словам Гайдая, 17 сентября, украинская авиация ударила по 13-ти районам сосредоточения живой силы и техники россиян в Луганской области.

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