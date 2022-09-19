ЗСУ взяли під контроль Білогорівку Луганської області, - Гайдай

Українські військові очистили від російських солдатів та взяли під свій контроль селище Білогорівка (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Але на сьогоднішній день зачищена і повністю під контролем українських Збройних сил", - наголосив Гайдай.

За його словами, раніше Білогорівка переходила з-під контролю українських військ до росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, згідно з даними карти Deepstatemap , українські військові 18 вересня просунулися у бік Лисичанська Луганської області.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, 17 вересня, українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області.

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