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ВСУ все ближе к Лисичанску, бои у Лимана: обновлена карта войны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 18 сентября 2022 15:58
ВСУ все ближе к Лисичанску, бои у Лимана: обновлена карта войны Фото: обновлена карта войны на 18 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Обновлена карта боевых действий в Украине на 18 сентября. Продолжаются тяжелые бои на Донбассе, в частности, возле Лимана, тем временем украинские бойцы, вероятно, уже ближе к Лисичаску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

По данным карты, российские войска, вероятно, отступили из Белогоровки, что в 25 км от Лисичанска, поэтому можно предполагать, что ВСУ становятся все ближе к этому городу в Луганской области.

ВСУ все ближе к Лисичанску, бои у Лимана: обновлена карта войны

Тем временем на Сватовском направлении продолжаются бои на подступах к Лиману. Яровая, бои за которую также происходили, сейчас находится в "серой зоне", поэтому требует уточнения.

ВСУ все ближе к Лисичанску, бои у Лимана: обновлена карта войны

Вместе с тем, на Бахмутском направлении ситуация сложная. У самого Бахмута (Донецкая область) враг был остановлен, на южной окраине по трассе продолжаются бои, продвижений российских войск не фиксируется.

На Авдеевском направлении оккупационные войска смогли продвинуться в сторону Невельского.

ВСУ все ближе к Лисичанску, бои у Лимана: обновлена карта войны

Ситуация на юге остается практически неизвестной (по поводу оперативных действиий).

ВСУ все ближе к Лисичанску, бои у Лимана: обновлена карта войны

Известно, что на Запорожском направлении активных действий не проводится, а вот на Херсонском требует уточнения, поскольку по данным Генштаба россияне ведут обстрел сел Петровка и Любимовка (они обозначены на карте как оккупированные).

Напомним, по данным международных аналитиков, оккупанты ведут бессмысленные наступательные операции у Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.

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