ВСУ вскоре смогут перейти в контрнаступление на Изюмском направлении, - ISW

Отвод части российских войск из Донецкой области лишит группировку оккупантов вокруг Славянска необходимой боевой мощи и, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Эксперты ISW считают, что аналогичным образом российские войска были вынуждены ослабить участки фронта в Запорожской и Херсонской области во время наступательных операций в Луганской области.
Передислокация российских войск в Запорожскую область предполагает, что украинские контрнаступления в дальнейшем не будут ограничиваться Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всему южному сектору боевых действий.
Напомним, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора потеряла уже около 41 тысячи своих военных.
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