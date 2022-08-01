ВСУ уже ликвидировали 41 тысячу оккупантов: названы новые потери россиян
Фото: Россия уже потеряла в войне против Украины около 41 тысячи своих военных (Getty Images)
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41 тысячи своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 1 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 41030 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1768 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 4011 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 932 (+16) ед,
- РСЗО - 259 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов - 223 (+0) ед,
- вертолетов - 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 736 (+1),
- крылатые ракеты - 174 (+0),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,
- специальная техника - 82 (+2).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.
Напомним, что украинские бойцы разбили эшелон с российской техникой и живой силой в Херсонской области.
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