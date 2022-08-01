ВСУ уже ликвидировали 41 тысячу оккупантов: названы новые потери россиян

Фото: Россия уже потеряла в войне против Украины около 41 тысячи своих военных (Getty Images)

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41 тысячи своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 1 августа ориентировочно составили: личного состава - около 41030 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1768 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4011 (+7) ед,

артиллерийских систем - 932 (+16) ед,

РСЗО - 259 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 736 (+1),

крылатые ракеты - 174 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,

специальная техника - 82 (+2). По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.