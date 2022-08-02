ЗСУ незабаром зможуть перейти в контрнаступ на Ізюмському напрямку, - ISW

Відведення частини російських військ з Донецької області позбавить угруповання окупантів навколо Слов'янська необхідної бойової потужності і, ймовірно, створить можливість для ЗСУ почати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Експерти ISW вважають, що аналогічним чином російські війська були змушені послабити ділянки фронту в Запорізькій і Херсонській області під час наступальних операцій в Луганській області.

Передислокація російських військ в Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи надалі не будуть обмежуватися Херсонською областю і, ймовірно, будуть проходити по всьому південному сектору бойових дій.