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ЗСУ незабаром зможуть перейти в контрнаступ на Ізюмському напрямку, - ISW

Фото: ЗСУ зможуть перейти в контрнаступ на Ізюмському напрямку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Відведення частини російських військ з Донецької області позбавить угруповання окупантів навколо Слов'янська необхідної бойової потужності і, ймовірно, створить можливість для ЗСУ почати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Експерти ISW вважають, що аналогічним чином російські війська були змушені послабити ділянки фронту в Запорізькій і Херсонській області під час наступальних операцій в Луганській області.

Передислокація російських військ в Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи надалі не будуть обмежуватися Херсонською областю і, ймовірно, будуть проходити по всьому південному сектору бойових дій.

Нагадаємо, українські військові за минулу добу ліквідували ще 200 росіян. Всього з початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила вже близько 41 тисячі своїх військових.

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