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ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник под Купянском, - СтратКом

Фото: ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник под Купянском (t.me/AFUStratCom)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ с большой вероятностью сбили первый иранский ударный беспилотник, который использували оккупанты. Вражескую цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтатКома ВСУ.

"С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска", - говорится в сообщении.

Отмечено, что анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет определенно утверждать - ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136.

Фото: ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник под Купянском (t.me/AFUStratCom)

История с иранскими БПЛА для россиян

Напомним, недавно в США заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в ведении войны против Украины.

После чего в Иране отвергли обвинения Белого дома, Там сказали, что якобы выступают против дальнейшей эскалации боевых действий.

Впрочем, впоследствии стало известно, что российские чиновники дважды посещали аэродром в центре Ирана, чтобы осмотреть дроны (в Вашингтоне предоставили спутниковые снимки в подтверждение). Также сообщалось, что россияне начали тренировку на иранских ударных беспилотниках Shahed -191 и Shahed-129.

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