RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом, - СтратКом

Фото: ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом (t.me/AFUStratCom)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ з великою ймовірністю збили перший іранський ударний безпілотник, який викоритовували окупанти. Ворожу ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтатКому ЗСУ.

"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати - ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

Фото: ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник під Куп'янськом (t.me/AFUStratCom)

Історія з іранськими БПЛА для росіян

Нагадаємо, нещодавно в США заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у веденні війни проти України.

Після чого в Ірані відкинули звинувачення Білого дому, Там сказали, що нібито виступають проти подальшої ескалації бойових дій.

Втім, згодом стало відомо, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони (у Вашингтоні надали супутникові знімки у підтвердження). Також повідомлялося, що росіяни почали тренування на іранських ударних безпілотниках Shahed -191 і Shahed-129.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІранВійна Росії проти України