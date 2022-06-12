ВСУ ведут ожесточенные бои в Северодонецке и отбили новые штурмы на Славянск
Украинские бойцы продолжают вести ожесточенные бои на территории Северодонецка. Отбили очередной вражеский штурм на Славянск.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Ситуация на фронте по состоянию на 18:00.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях:
Без существенных изменений.
На Северском направлении оккупанты обстреливают позиции наших воинов, а также гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.
На Слобожанском направлении:
Российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение в Новом Бурлуку.
"Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Заиловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки", - добавляет Генштаб.
Безуспешно штурмовали в направлениях Старица - Рубежное.
На Славянском направлении:
Наши бойцы отбили вражеский штурм на направлениях Долгенькое - Мазановка и Долгенькое - Долина.
На Донецком направлении:
Противник сосредоточивает усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях и наносит удары по линии соприкосновения.
На Лиманском направлении:
Российские военные активных действий не вели, продолжали обстрелы позиций наших воинов.
На Северодонецком направлении:
Противник продолжает пытаться установить полный контроль над городом.
На Бахмутском направлении:
Оккупанты пытались захватить Врубовку, однако успеха не имели. Во время попытки штурма в направлении Орехово - Золотое, враг получил отпор.
На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях:
Оккупанты открывали огонь по позициям наших военных, чтобы не дать нашим бойцам перегруппироваться.
На Южнобугском направлении:
"Враг нанес огневого поражения из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное", - отмечает Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 июня, наши бойцы также остановили ряд вражеских штурмов в Луганской и Донецкой областях.
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