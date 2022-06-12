ВСУ ведут ожесточенные бои в Северодонецке и отбили новые штурмы на Славянск

Украинские бойцы продолжают вести ожесточенные бои на территории Северодонецка. Отбили очередной вражеский штурм на Славянск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Враг нанес огневого поражения из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное", - отмечает Генштаб.

Оккупанты открывали огонь по позициям наших военных, чтобы не дать нашим бойцам перегруппироваться.

Оккупанты пытались захватить Врубовку, однако успеха не имели. Во время попытки штурма в направлении Орехово - Золотое, враг получил отпор.

Противник сосредоточивает усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях и наносит удары по линии соприкосновения.

Наши бойцы отбили вражеский штурм на направлениях Долгенькое - Мазановка и Долгенькое - Долина.

"Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Заиловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки", - добавляет Генштаб.

Российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение в Новом Бурлуку.

На Северском направлении оккупанты обстреливают позиции наших воинов, а также гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 июня, наши бойцы также остановили ряд вражеских штурмов в Луганской и Донецкой областях.

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