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ЗСУ на сході знищили три склади, кілька бронемашин і безпілотник

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 02:37
ЗСУ на сході знищили три склади, кілька бронемашин і безпілотник ЗСУ на сході знищили три склади і кілька бронемашин (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи ЗСУ на сході України за день вразили два склади противника з боєприпасами, а також один склад з ПММ. Крім того, українським військовим вдалося збити безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативно-тактичного угруповання"Схід".

Також захисники України за день знищили 48 солдатів противника, одну БМП, кілька одиниць спеціальної інженерної техніки, а також два мінометних розрахунки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, наші бійці продовжували запеклі бої на території Сєвєродонецька і відбили ворожий штурм на Слов'янськ.

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