ВСУ на востоке уничтожили более десяти бронемашин и 73 солдата армии противника

На востоке подразделения российской армии 14 июня совершили одну атаку на боевые позиции украинских военных. В ходе боев ВСУ уничтожили 73 солдата и офицера российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативно-тактической группировки "Восток".

Также благодаря слаженным действиям украинских военных противник потерял два танка, три БМП, три бронетранспортера, а также пять артиллерийских установок и несколько артиллерийских тягачей.

Ранее Зеленский заявил, что украинской армии жизненно необходимо держаться на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.