RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на сході знищили більше десяти бронемашин і 73 солдати армії противника

ЗСУ на сході знищили більше десяти бронемашин (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

На сході підрозділи російської армії 14 червня здійснили одну атаку на бойові позиції українських військових. В ході боїв ЗСУ знищили 73 солдати та офіцери російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативно-тактичного угруповання"Схід".

Також завдяки злагодженим діям українських військових противник втратив два танки, три БМП, три бронетранспортери, а також п'ять артилерійських установок і кілька артилерійських тягачів.

Раньше Зеленський заявив, що українській армії життєво необхідно триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто буде домінувати на полі бою в найближчі тижні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВторгнення Росії до УкраїниЗбройні сили УкраїниВійська РФ