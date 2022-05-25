ВСУ на востоке уничтожили четыре танка и несколько артсистем противника, бои продолжаются

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил за прошедший день отбили 10 атак врага, на двух локациях продолжаются бои с оккупантом. В ходе боев было уничтожено четыре танка, две артиллерийские системы и несколько бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ООС.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса за 25 мая сбили четыре российских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". За прошедший день российские военные обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В ходе боевых действий ими были разрушены, или повреждены 47 гражданских объектов. В частности, пострадали 38 жилых домов, школа, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 человек ранены.