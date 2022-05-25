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ЗСУ на сході знищили чотири танки і кілька артсистем противника, бої тривають

Розбита техніка РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил за минулий день відбили 10 атак ворога, на двох локаціях тривають бої з окупантом. В ході боїв було знищено чотири танки, дві артилерійські системи й кілька бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ООС.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу за 25 травня збили чотири російські безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

За минулий день російські військові обстріляли понад 40 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. В ході бойових дій ними були зруйновані, або пошкоджені 47 цивільних об'єктів. Зокрема, постраждали 38 житлових будинків, школа, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. В результаті цих обстрілів загинули 5 цивільних осіб, ще 12 осіб поранені.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України відбили 3 ворожі атаки на Донбасі. Українські артилеристи завдали удару по скупченню живої сили і техніки противника, знищено 180 окупантів.

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