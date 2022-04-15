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ВСУ на Востоке за сутки уничтожили более 20 оккупантов

Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские защитники оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки отбили одну атаку врага и уничтожили 22 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В частности, 15 апреля российские войска совершили 1 атаку. Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и технике.

В ходе боев ВСУ уничтожили:

  • личного состава - 22;
  • танков - 1;
  • артиллерийских систем - 1;
  • АТ - 1;
  • БПЛА - 2;
  • специальная техника - 1;

Ранее мы сообщали, что вчера, 14 апреля, ВСУ на востоке отбили 4 атаки и ликвидировали 30 оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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