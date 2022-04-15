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ЗСУ на Сході за добу знищили понад 20 окупантів

Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Українські захисники оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу відбили одну атаку ворога та знищили 22 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зокрема, 15 квітня російські війська здійснили 1 атаку. Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніці.

У ході боїв ЗСУ знищили:

  • особового складу - 22;
  • танків - 1;
  • артилерійських систем - 1;
  • АТ - 1;
  • БПЛА - 2;
  • спеціальна техніка - 1;

Раніше ми повідомляли, що вчора, 14 квітня, ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та ліквідували 30 окупантів.

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