ЗСУ на Сході за добу знищили понад 20 окупантів

Українські захисники оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу відбили одну атаку ворога та знищили 22 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зокрема, 15 квітня російські війська здійснили 1 атаку. Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніці.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 14 квітня, ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та ліквідували 30 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!