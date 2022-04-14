ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ на Востоке отбили 4 атаки и ликвидировали 30 оккупантов

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 22:36
ВСУ на Востоке отбили 4 атаки и ликвидировали 30 оккупантов ВСУ отбили атаку врага на востоке (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

За сутки, 14 апреля, на Востоке российские войска совершили 4 атаки. Вооруженные силы дали достойный отпор и уничтожили 30 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В частности, в результате за сутки стало меньше на 3 десятка россиян и несколько единиц вражеской техники.

В частности, ВСУ ликвидировали:

  • личного состава - 30:
  • танков - 2:
  • МТЛБ - 1:
  • артиллерийских систем - 1.

Ранее мы сообщали, что оккупанты завершают подготовку к наступательной операции на Восток.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Восток Украины Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине