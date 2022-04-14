ВСУ на Востоке отбили 4 атаки и ликвидировали 30 оккупантов

За сутки, 14 апреля, на Востоке российские войска совершили 4 атаки. Вооруженные силы дали достойный отпор и уничтожили 30 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В частности, в результате за сутки стало меньше на 3 десятка россиян и несколько единиц вражеской техники.

Ранее мы сообщали, что оккупанты завершают подготовку к наступательной операции на Восток.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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