ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та ліквідували 30 окупантів

За добу, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили 4 атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зокрема, в результаті за добу стало менше на 3 десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.

Раніше ми повідомляли, що окупанти завершують підготовку до наступальної операції на Схід.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 50-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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