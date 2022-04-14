Оккупанты завершают подготовку к наступательной операции на Восток, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что продолжается наращивание авиационной группировки и системы управления войсками.

Также захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел Украины.

Кроме того, для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил РФ.

К тому же для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются мероприятия по снятию с длительного хранения на базах и складах.