Оккупанты завершают подготовку к наступательной операции на Восток, - Генштаб
Российские оккупанты пытаются завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Отмечается, что продолжается наращивание авиационной группировки и системы управления войсками.
Также захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел Украины.
Кроме того, для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил РФ.
К тому же для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются мероприятия по снятию с длительного хранения на базах и складах.
Ранее мы сообщали, что оккупанты под натиском ВСУ чувствуют себя обреченными на смерть.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 50-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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