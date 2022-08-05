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ВСУ, вероятно, перехватывают стратегическую инициативу у армии РФ, - ISW

Новина українською →
Киев, Пятница 05 августа 2022 06:44
ВСУ, вероятно, перехватывают стратегическую инициативу у армии РФ, - ISW Фото: ВСУ, вероятно, перехватывают стратегическую инициативу у армии РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Москва все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и запад Запорожской области, жертвуя захватом Славянска и Северска, которые они, похоже, оставили. Оккупанты также передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Российская армия, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирает цели, на которых сосредоточить свои усилия. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны.

Напомним, официально уже подтверждено 53 населенных пункта, которые освобождены в Херсонской области.

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