ВСУ, вероятно, перехватывают стратегическую инициативу у армии РФ, - ISW

Москва все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и запад Запорожской области, жертвуя захватом Славянска и Северска, которые они, похоже, оставили. Оккупанты также передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Российская армия, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирает цели, на которых сосредоточить свои усилия. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны.