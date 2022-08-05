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ЗСУ, ймовірно, перехоплюють стратегічну ініціативу в армії РФ, - ISW

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Київ, П'ятниця 05 серпня 2022 06:44
ЗСУ, ймовірно, перехоплюють стратегічну ініціативу в армії РФ, - ISW Фото: ЗСУ, ймовірно, перехоплюють стратегічну ініціативу у армії РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили і змінювати пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Москва все частіше перекидає особовий склад і техніку в Херсонську і західну області, жертвуючи захопленням Слов'янська і Сіверська, які вони, схоже, залишили. Окупанти також передислокують військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, до Криму з інших регіонів України.

Російська армія, схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо вибирає цілі, на яких зосередити свої зусилля. Підготовка України до контрнаступу в Херсоні і початкові операції цього контрнаступу в поєднанні з різким ослабленням російських сил в цілому, мабуть, вперше дозволяють Україні почати активно формувати хід війни.

Нагадаємо, офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнені в Херсонській області.

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