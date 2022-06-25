ВСУ устроили оккупантам засаду на Запорожском направлении (видео)

Украинские военные утроили засаду для российских оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Кадры засады снял один из оккупантов, который был ранен во время перестрелки с ВСУ. Он пытался отстреливаться в ответ, однако украинские бойцы попали в него.