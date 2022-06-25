ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще 170 оккупантов и один самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 10:45
Еще 170 оккупантов и один самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага Фото: оккупанты гибнут сотнями (defence-ua.com)
Автор: Александр Белоус

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 170 оккупантов. Российские войска потеряли один самолет и один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 25 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34700 (+170) человек ликвидировано,
  • танков - 1511 (+4),
  • боевых бронированных машин - 3645 (+8),
  • артиллерийских систем - 764 (+5),
  • РСЗО - 241 (+0),
  • средства ПВО - 99 (+0),
  • самолетов - 217 (+1),
  • вертолетов - 184 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 626 (+4),
  • крылатые ракеты - 137 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2560 (+7),
  • специальная техника - 60 (+0).

Еще 170 оккупантов и один самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

Напомним, с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение