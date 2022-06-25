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ЗСУ влаштували окупантам засідку на Запорізькому напрямку (відео)

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Україна, Субота 25 червня 2022 15:54
ЗСУ влаштували окупантам засідку на Запорізькому напрямку (відео) Фото: ЗСУ влаштували окупантам засідку на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові потроїли засідку для російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане у Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Кадри засідки зняв один із окупантів, який був поранений під час перестрілки із ЗСУ. Він намагався відстрілюватися у відповідь, проте українські бійці потрапили до нього.

Як повідомлялося, американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже діють на користь оборони України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські війська б'ють по ворожим цілям.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували 170 окупантів. Російські війська втратили один літак та один гелікоптер.

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