ВСУ уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1", танк и несколько машин, - ОК "Юг"

ВСУ за день на южном направлении уничтожили 23 солдата армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".