ЗСУ знищили зенітний комплекс "Панцир-С1", танк і кілька машин, - ОК "Південь"

ЗСУ за день на південному напрямку знищили 23 солдати армії РФ, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", А також п'ять машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".