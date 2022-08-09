ЗСУ знищили зенітний комплекс "Панцир-С1", танк і кілька машин, - ОК "Південь"
Фото: ЗСУ на півдні знищили зенітний комплекс Панцир-С1 (Getty Images)
ЗСУ за день на південному напрямку знищили 23 солдати армії РФ, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", А також п'ять машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Крім того, українська штурмова авіація завдала удару по скупченню живої сили, озброєння і техніки російських окупаційних військ недалеко від Снігурівки Миколаївської області.
Нагадаємо, сьогодні українські військові знищили над Одеською областю російську крилату ракету.
Також українські захисники збили в центральній частині України ще три російських "Калібри".
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