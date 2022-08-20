ВСУ уничтожили вражеские танк, БМП и склад боеприпасов (видео)

В Донецкой области украинским танкистам удалось уничтожить российские танк, БМП и склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 3-й отдельной танковой бригады ВСУ.

"Метко отработали танкисты батальона под командованием офицера с позывным "Арнаут", - говорится в сообщении.

Танкисты сообщили, что уничтожить вражеские цели им помогала тероборона.

Напомним, что ранее ВСУ показали видео уничтожения автомобиля с оккупантами в Донецкой области.

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