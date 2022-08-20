ЗСУ знищили ворожі танк, БМП та склад боєприпасів (відео)

У Донецькій області українським танкістам вдалось знищити російські танк, БМП та склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ.

"Влучно відпрацювали танкісти батальйону під командуванням офіцера з позивним "Арнаут", - йдеться у повідомленні.

Танкісти повідомили, що знищити ворожі цілі їм допомагала тероборона.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ показали відео знищення автомобіля з окупантами у Донецькій області.

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