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Украинские разведчики уничтожили автомобиль с оккупантами в Донецкой области (видео)

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Украина, Суббота 20 августа 2022 15:33
Украинские разведчики уничтожили автомобиль с оккупантами в Донецкой области (видео) Фото: Украинские разведчики уничтожили авто с оккупантами в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Донецкой области во вражеском тылу разведчикам ВСУ удалось уничтожить автомобиль с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали видео уничтожения россиян в тылу.

Разведывательное подразделение обнаружило тыловую дорогу по которой осуществлялось движение транспорта противника. Поэтому на одном из участков этой дороги военными было установлено минно-взрывное устройство на которое наехала вражеская машина.

"Благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные уничтожили редкую РЛС оккупантов "Зоопарк-1".

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