Украинские разведчики уничтожили автомобиль с оккупантами в Донецкой области (видео)
В Донецкой области во вражеском тылу разведчикам ВСУ удалось уничтожить автомобиль с российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали видео уничтожения россиян в тылу.
Разведывательное подразделение обнаружило тыловую дорогу по которой осуществлялось движение транспорта противника. Поэтому на одном из участков этой дороги военными было установлено минно-взрывное устройство на которое наехала вражеская машина.
"Благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж", - говорится в сообщении.
Напомним, что украинские военные уничтожили редкую РЛС оккупантов "Зоопарк-1".
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