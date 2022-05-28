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ВСУ уничтожили треть современных танков России, - Андрусив

Фото: Уничтоженный российский танк (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорцив

Свыше 30% современных танков потеряла Россия за три месяца полномасштабной войны против Украины.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

Серьезные потери РФ в танках подтверждаются расконсервацией россиянами советских моделей. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты лишились уже 1330 единиц танков.

"До войны против Украины у России было на вооружении около 3 тысяч современных танков и уже более 30% уничтожили наши защитники за 3 месяца войны. Ну, за 6 месяцев эта цифра только увеличится", – рассказал Андрусив.

Ранее в Запорожской ОВА разъяснили стягивание россиянами советских танков Т-62. Войска РФ собрались сделать из устаревшей бронетехники огневые точки.

Напомним, что российский Генштаб начал подготовку резервных батальонов для перебрасывания в Украину.

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