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ЗСУ знищили третину сучасних танків Росії, - Андрусів

Фото: Знищений російський танк (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

Понад 30% модерних танків втратила Росія за три місяці повномасштабної війни проти України.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

Серйозні втрати РФ у танках підтверджуються розконсервацією росіянами радянських моделей. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти позбулися вже 1330 одиниць танків.

"До війни проти України Росія мала на озброєнні близько 3 тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за 3 місяці війни. Ну, за 6 місяців ця цифра тільки збільшиться", – розповів Андрусів.

Раніше в Запорізькій ОВА роз'яснили стягнення росіянами радянських танків Т-62. Війська РФ зібралися зробити зі застарілої бронетехніки вогневі точки.

Нагадаємо, що російський Генштаб почав підготовку резервних батальйонів для перекидання до України.

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