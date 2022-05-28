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Зачем россияне пригнали на фронт старые танки Т-62: объяснение Запорожской ОВА

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 17:08
Зачем россияне пригнали на фронт старые танки Т-62: объяснение Запорожской ОВА Фото: танк Т-62 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Войска РФ планируют применять устаревшие советские танки Т-62 для укрепления оборонных позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Танки планируют использовать не в качестве активной бронетехники, а в качестве постоянных огневых точек, на территории уже нарыли много капониров (присыпанное землей помещение для ведения обороны - ред.). У противника подготовлена глубоко эшелонированная оборона", - рассказал глава Запорожской ОВА.

При этом Старух отметил, что в Мелитополе уже наблюдается большое количество танков Т-62. Но, по его словам, они не будут являться большой проблемой для украинских военных, так как взрываются "от любого гранатомета".

Напомним, ранее стало известно, что Россия перекинула на Запорожское направление советские танки Т-62. Сформирован танковый батальон.

Также мы писали, что, по словам советника главы Министерства внутренних дел Украины Виктора Андрусива, использование в Украине расконсервированных танков Т-62 не является хорошей новостью, потому что на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды.

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