Зачем россияне пригнали на фронт старые танки Т-62: объяснение Запорожской ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха .

"Танки планируют использовать не в качестве активной бронетехники, а в качестве постоянных огневых точек, на территории уже нарыли много капониров (присыпанное землей помещение для ведения обороны - ред.). У противника подготовлена глубоко эшелонированная оборона", - рассказал глава Запорожской ОВА.

При этом Старух отметил, что в Мелитополе уже наблюдается большое количество танков Т-62. Но, по его словам, они не будут являться большой проблемой для украинских военных, так как взрываются "от любого гранатомета".