Россия потеряла уже около 30 000 своих военных в Украине
Фото: Россия потеряла уже около 30 000 своих военных в Украине (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 30 000 своих военных. Также было уничтожено 107 1330 танков врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1330 (+8) ед,
- боевых бронированных машин-3258 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 628 (+5) ед,
- РСЗО - 203 (+2) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 207 (+1) ед,
- вертолетов - 174 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+0),
- крылатые ракеты - 116 (+1),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед,
- специальная техника - 48 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и криворожском направлении.
Напомним, вчера украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35, вылетевший с аэродрома Бельбек в Крыму.
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