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Россия потеряла уже около 30 000 своих военных в Украине

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 10:00
Россия потеряла уже около 30 000 своих военных в Украине Фото: Россия потеряла уже около 30 000 своих военных в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 30 000 своих военных. Также было уничтожено 107 1330 танков врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1330 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин-3258 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 628 (+5) ед,
  • РСЗО - 203 (+2) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 207 (+1) ед,
  • вертолетов - 174 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+0),
  • крылатые ракеты - 116 (+1),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед,
  • специальная техника - 48 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и криворожском направлении.

Напомним, вчера украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35, вылетевший с аэродрома Бельбек в Крыму.

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