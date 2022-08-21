ВСУ уничтожили технику, которая использовалась для обстрелов Никополя и Марганца

Несколько единиц техники, причастной к обстрелу Марганца и Никополя Днепропетровской области, были уничтожены украинскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Парочка единиц техники, которая была ночью причастна к обстрелам Марганца и Никополя, оставила чат навсегда и была утилизирована на металлолом", - говорится в сообщении.
Также Евтушенко подчеркнул, что ликвидированы и российские военные, но точное их количество не называется.
Обстрелы Никопольского района
Напомним, 19 августа ночью российские оккупанты обстреляли центр Никополя. Враг применил ствольную артиллерию. Днем ранее войска РФ также массированно обстреливали Никополь. Враг бил по храму, школе и жилым домам.
11 августа россияне массированно обстреляли Днепропетровскую область. В частности, в Никопольском районе было 120 "прилетов". В Никополе погибли три человека. 10 августа оккупанты открывали огонь из "Градов", в результате атаки погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.
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