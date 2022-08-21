ВСУ уничтожили технику, которая использовалась для обстрелов Никополя и Марганца

Несколько единиц техники, причастной к обстрелу Марганца и Никополя Днепропетровской области, были уничтожены украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Парочка единиц техники, которая была ночью причастна к обстрелам Марганца и Никополя, оставила чат навсегда и была утилизирована на металлолом", - говорится в сообщении.

Также Евтушенко подчеркнул, что ликвидированы и российские военные, но точное их количество не называется.