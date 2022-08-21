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ЗСУ знищили техніку, яка використовувалася для обстрілів Нікополя і Марганця

Фото: ЗСУ знищили техніку, яка використовувалася для обстрілів Нікополя (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Кілька одиниць техніки, причетної до обстрілу Марганця і Нікополя Дніпропетровської області, були знищені українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Парочка одиниць техніки, яка була вночі причетна до обстрілу Марганця і Нікополя, залишила чат назавжди і була утилізована на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Також Євтушенко підкреслив, що ліквідовані і російські військові, але точна їх кількість не називається.

Обстріли Нікопольського району

Нагадаємо, 19 серпня вночі російські окупанти обстріляли центр Нікополя. Ворог застосував ствольну артилерію. Днем раніше війська РФ також масовано обстрілювали Нікополь. Ворог бив по храму, школі та житлових будинках.

11 серпня росіяни масовано обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, в Нікопольському районі було 120 "прильотів". У Нікополі загинули три людини. 10 серпня окупанти відкривали вогонь з "Градів", в результаті атаки загинули 11 людей, ще 13 - постраждали.

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