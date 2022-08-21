ЗСУ знищили техніку, яка використовувалася для обстрілів Нікополя і Марганця

Кілька одиниць техніки, причетної до обстрілу Марганця і Нікополя Дніпропетровської області, були знищені українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Парочка одиниць техніки, яка була вночі причетна до обстрілу Марганця і Нікополя, залишила чат назавжди і була утилізована на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Також Євтушенко підкреслив, що ліквідовані і російські військові, але точна їх кількість не називається.