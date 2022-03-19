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Под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войск

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Суббота 19 марта 2022 03:43
Под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войск Разбитая российская техника под Тростянцом (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

93-я бригада ВСУ продолжает выбивать врага на Тростянецком направлении. 18 марта была разбита колонна вражеской техники. Большинство машин сожгли, часть забрали в качестве трофеев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.

Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА, рассказал, что на территории области весь день шли боевые действия. Но несмотря на это, в обозначенных районах функционировали гуманитарные коридоры. Всего около 4,5 тысячи человек смогли покинуть зону боевых действий Сумской области.

Под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войскПо его словам, еще остаются люди, которые хотят эвакуироваться. Особенно это касается Тростянецкой и Краснопольской громад. В целом критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Фиксируются случаи мародерства российскими военными.

Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при пособничестве местных жителей. Также сегодня в результате обстрела в Сумах загорелся склад одного из предприятий. К счастью, погибших нет.

Под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войск

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