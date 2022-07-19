ВСУ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы россиян возле Каховской ГЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

Стоит заметить, что "Репеллент-1" поступила на вооружение ВС РФ в 2018 году. Она считается одной из новейших систем радиоэлектронной борьбы в России и может выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров.

“У шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", призванная выводить из строя украинские беспилотники”, - рассказали в СтратКоме.

Напомним, ранее украинские военные помогли "отцвести" на Донбассе трем российским "Акциям".

Также мы писали, что российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.

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