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ВСУ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы россиян возле Каховской ГЭС

Фото: ВСУ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы россиян (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1" возле Каховской ГЭС. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

“У шлюза Каховской ГЭС вчера была уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", призванная выводить из строя украинские беспилотники”, - рассказали в СтратКоме.

Стоит заметить, что "Репеллент-1" поступила на вооружение ВС РФ в 2018 году. Она считается одной из новейших систем радиоэлектронной борьбы в России и может выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров.

Спутниковый снимок уничтоженной техники РФ (t.me/AFUStratCom)

Напомним, ранее украинские военные помогли "отцвести" на Донбассе трем российским "Акциям".

Также мы писали, что российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.

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