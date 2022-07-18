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ВСУ уничтожили одним ударом три российских "Акации"

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 14:55
ВСУ уничтожили одним ударом три российских "Акации" Фото: ВСУ уничтожили одним ударом три российских "Акации" (akaciya post1)
Автор: Наталия Гурковская

Українські військові допомогли відцвісти на Донбасі трьом російським "Акціям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

ВСУ уничтожили одним ударом три российских &quot;Акации&quot;

"Три "Акации" (2С3) врага отцвели на Донбассе, благодаря точной работе наших защитников! Верьте в воинов ВСУ! Победа за нами!" – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в граничащей с Украиной Гомельской области (Беларусь) был замечен эшелон гаубиц. Среди них новые САУ "Акация".

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