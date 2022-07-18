ВСУ уничтожили одним ударом три российских "Акации"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

"Три "Акации" (2С3) врага отцвели на Донбассе, благодаря точной работе наших защитников! Верьте в воинов ВСУ! Победа за нами!" – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в граничащей с Украиной Гомельской области (Беларусь) был замечен эшелон гаубиц. Среди них новые САУ "Акация".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.