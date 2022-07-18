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Оккупанты сбили собственный истребитель в Луганской области (видео)

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Луганск, Понедельник 18 июля 2022 12:36
Оккупанты сбили собственный истребитель в Луганской области (видео) Фото: оккупанты сбили собственный истребитель в Луганской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

На опубликованных фото и видео видно остатки самолета с бортовыми номерами и символикой ВКС России.

Кроме того, фото сбитого самолета опубликовали в местных чатах, после чего в комментариях люди призвали удалить пост.

Оккупанты сбили собственный истребитель в Луганской области (видео)

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили еще один склад боеприпасов и ГСМ в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.

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