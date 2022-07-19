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ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби росіян біля Каховської ГЕС

Фото: ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби росіян (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1" біля Каховської ГЕС. З'явився супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ у Telegram.

"Біля шлюзу Каховської ГЕС вчора була знищена ворожа станція радіоелектронної боротьби "Репелент-1", покликана виводити з ладу українські безпілотники", - розповіли в Страткомі.

Варто зауважити, що "Репелент-1" надійшла на озброєння ЗС РФ в 2018 році. Вона вважається однією з новітніх систем радіоелектронної боротьби в Росії і може виводити з ладу безпілотники на відстані 30-35 кілометрів.

Супутниковий знімок знищеної техніки РФ (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, раніше українські військові допомогли "відцвісти" на Донбасі трьом російським "акціям".

Також ми писали, що російські війська знищили свій же винищувач Су-34 в небі над окупованим Алчевськом в Луганській області.

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