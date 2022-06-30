ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов с помощью "Валькирии": видео

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских войск на Донбассе с помощью беспилотного авиационного комплекса "Валькирия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТУ "Север".
"Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его", - отмечают в сообщении.
Напомним, украинский снайпер самостоятельно ликвидировал целую группу оккупантов.
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