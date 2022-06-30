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ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою "Валькірії": відео

Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів українською "Валькірією" (ukrmilitary com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України знищили склад боєприпасів російських військ на Донбасі за допомогою безпілотного авіаційного комплексу "Валькірія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".

"Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знищили його", - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, український снайпер самотужки ліквідував цілу групу окупантів.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України