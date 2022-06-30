Украинский снайпер уничтожил целую группу российских солдат (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ССО Украины.

"Подождав, когда противник собрался в кучу, а затем ударил врасплох. Демонстрируем вам видео реальной работы снайпера ССО Украины. Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций", - говорится в подписи к видео.

Так на кадрах заметно, как российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности.

"Россияне сами вышли навстречу пулям, вовремя и метко выпущенным по ним снайпером ССО Украины", - указано в сообщении.