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ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов в Луганской области

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Луганская область, Понедельник 11 апреля 2022 09:41
ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов в Луганской области Фото: ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов в Луганской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил об уничтожении украинскими военными склада с боекомплектом оккупантов возле Новоайдара. Он также опроверг фейки россиян о том, ВСУ якобы "обстреливают жилой сектор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гайдая в Facebook.

"Во-первых, это красиво! Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины - Новоайдара...То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилой сектор - ложь! А у нас маленькая победа - пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей. Слава ВСУ!"- написал он.

Напомним, украинские военные отбили атаку российских оккупантов под Золотым в Луганской области, в которой практически каждый город подвергся вражеским обстрелам.

Добавим, военные группировки Объединенных сил отбили на Донбассе в течение недели 51 вражескую атаку, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике.

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