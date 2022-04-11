ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов в Луганской области

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил об уничтожении украинскими военными склада с боекомплектом оккупантов возле Новоайдара. Он также опроверг фейки россиян о том, ВСУ якобы "обстреливают жилой сектор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гайдая в Facebook.