На Донбассе ВСУ за неделю отбили 51 вражескую атаку. Названо количество разбитой техники
Военные группировки Объединенных сил отбили на Донбассе в течение недели 51 вражескую атаку, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая.
Так, по данным чиновника, украинские военные на этой линии фронта за неделю уничтожили:
- 39 вражеских танков,
- 70 единиц бронированной техники,
- 55 единиц автомобильной техники,
- 22 артиллерийские системы,
- 17 беспилотных летательных аппаратов,
- 4 самолета,
- 6 вертолетов,
- 5 крылатых ракет.
Добавим, что 11 апреля военные ВСУ отбили атаку российских войск под Золотым в Луганской области, после чего оккупанты отошли и стали обстреливать дома в населенном пункте.
Ранее сообщалось, что за минувший день украинские военные сбили российский Су-34, несколько ракет, 3 БПЛА и 4 вертолета (Ми-24, Ка-52 "Аллигатор").
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