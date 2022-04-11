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На Донбассе ВСУ за неделю отбили 51 вражескую атаку. Названо количество разбитой техники

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 08:10
На Донбассе ВСУ за неделю отбили 51 вражескую атаку. Названо количество разбитой техники Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные группировки Объединенных сил отбили на Донбассе в течение недели 51 вражескую атаку, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая.

Так, по данным чиновника, украинские военные на этой линии фронта за неделю уничтожили:

  • 39 вражеских танков,
  • 70 единиц бронированной техники,
  • 55 единиц автомобильной техники,
  • 22 артиллерийские системы,
  • 17 беспилотных летательных аппаратов,
  • 4 самолета,
  • 6 вертолетов,
  • 5 крылатых ракет.

Добавим, что 11 апреля военные ВСУ отбили атаку российских войск под Золотым в Луганской области, после чего оккупанты отошли и стали обстреливать дома в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что за минувший день украинские военные сбили российский Су-34, несколько ракет, 3 БПЛА и 4 вертолета (Ми-24, Ка-52 "Аллигатор").

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