Фото: ЗСУ знищили склад з боєкомплектом окупантів у Луганській області (Getty Images)

Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив про знищення українськими військовими складу з боєкомплектом окупантів біля Новоайдару. Він також спростував фейки росіян про те, ЗСУ нібито "обстрілюють житловий сектор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гайдая в Facebook.