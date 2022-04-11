ЗСУ знищили склад з боєкомплектом окупантів у Луганській області
Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив про знищення українськими військовими складу з боєкомплектом окупантів біля Новоайдару. Він також спростував фейки росіян про те, ЗСУ нібито "обстрілюють житловий сектор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гайдая в Facebook.
"По-перше, це красиво! Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини - Новоайдару... Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор - БРЕХНЯ! А в нас маленька Перемога - Палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей. Слава ЗСУ!" - написав він.
Нагадаємо, українські військові відбили атаку російських окупантів під Золотим в Луганській області, в якій практично кожне місто зазнало ворожих обстрілів.
Додамо, військові угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі протягом тижня 51 ворожу атаку, а також завдали російським окупантам значних втрат у військовій техніці.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.